Нижний Новгород, , 22:21 — REGNUM Установленные на «умных» остановках в Нижнем Новгороде 150 камер видеонаблюдения встроили в комплекс «Безопасный город». Об этом сообщили в «Ростелекоме» сегодня, 19 сентября.

Камеры наблюдения Pixabay.com

Теперь видеопотоки с каждой из трёх камер, установленных на 50 павильонах, будут поступать в реальном времени в региональный Центр координации проектов цифровой экономики.

Отметим, что в общей сложности в столице Приволжья имеется 334 «умных» остановки, установленных в городе в рамках концессионного соглашения между мэрией и «Ростелекомом».

Напомним, что система видеонаблюдения в Нижегородской области состоит из более чем 2 тысяч камер. С их помощью в 2021 году удалось раскрыть 232 преступления, а за восемь месяцев 2022 года — 307 противозаконных деяний.