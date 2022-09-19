Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Россия и Коморские Острова подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает 19 сентября пресс-служба постоянного представительства России при ООН.

Иван Шилов, ИА REGNUM ООН

Отмечается, что подписание совместного заявления стало ещё одним важным шагом в рамках универсализации международной инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе, полноформатными участниками которой стало уже более 30 государств.

В документе подчеркивается, что «одной из приоритетных задач международного сообщества является заключение международного договора, нацеленного на предотвращение гонки вооружений, а также запрещающего размещение и применение оружия в космическом пространстве».

С российской стороны подпись под документом поставил постпред при ООН Василий Небензя, со стороны Коморских Островов — постпред при ООН Иссимаил Шанфи.