Нижний Новгород, , 22:17 — REGNUM Не менее 170 млрд рублей потребуется на строительство двух обходов Нижнего Новгорода — восточного и северного, передают нижегородские СМИ 19 сентября.

Строительство дороги Russianhighways.ru

Предполагается, что автотрасса «Восточный обход» будет протяжённостью 45 километров, а «Северный обход» — 39,5 километра. При этом они будут включать в себя десять транспортных развязок и два моста через реку Волгу.

Если правительство Нижегородской области одобрит этот проект, то построить новые автомагистрали удастся только к 2027–2028 годам.

Деньги на этот проект хотят выделить «Газпромбанк» и группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Потенциальные инвесторы намерены сделать проезд по новым дорогам платным, и надеются окупить свои вложения в течение 30 лет.