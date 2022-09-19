Элиста, , 22:16 — REGNUM В Калмыкии сотрудники семейной диспетчерской «Ориентир» помогли почти тысяче жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве социального развития, труда и занятости 19 сентября.

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В 2020 году Ики-Бурульский комплексный центр социального обслуживания населения победил в конкурсном отборе проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Финансовая поддержка в размере 1 млн рублей была направлена на создание и развитие специализированной социальной службы помощи детям и семьям с детьми по принципу «единого окна». Специалисты прошли обучение в Тюмени.

«Создание семейной диспетчерской обеспечило доступность, адресность, эффективность своевременной и комплексной помощи для нуждающихся в ней семей, том числе проживающих в отдалённых поселениях», — отметила руководитель Ики-Бурульского комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Самхаева.

Реализация проекта позволила оказать помощь почти тысяче человек. В частности, социальное сопровождение оказано 157 обратившимся, обработано 560 обращений граждан. В рамках организации работы кружков «Умелая хозяйка» и «Столярная мастерская» обучились 192 ребёнка. В рамках «Школы будущих мам» 73 женщины рассмотрели вопросы ранней профилактики социального сиротства и социальной поддержки. Кроме того, для родителей был организован цикл психологических тренингов «Мир начинается дома».