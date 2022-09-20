Николай Чеканов, 20 сентября 2022, 03:02 — REGNUM Вплоть до 1991 года советский модернизм так или иначе охватил все территории СССР от Юга до Заполярья. В 1960-е и 1970-е масштабная стройка наконец достигла отдалённых и климатически непростых регионов РСФСР. Послевоенное время стало поворотной точкой для Архангельска — исторически первого северного порта страны, сохранившего важную ресурсодобывающую и оборонную роль и во второй половине 20 века. Северный город более чем на 300 000 жителей подвергся масштабной реконструкции и получил железобетонный образ, к которому мы постараемся присмотреться в этой статье.

Вертикальные акценты дома проектных организаций и треугольные балконы жилого дома
Вертикальные акценты дома проектных организаций и треугольные балконы жилого дома
Николай Чеканов © ИА REGNUM

Архангельск, основанный в 1584 году, к середине 20 века имел не так много каменных и кирпичных зданий. Окружённый сплошными лесами, город привык к деревянным домам, тротуарам-мосткам, мостам, пристаням и даже трамваям, если учесть количество дерева в вагонах РВЗ-6. Стилистика деревянных городских архангельских домов — это поморские орнаменты, а также собственный подвид северного модерна. Однако достигнув середины 20 века, пройдя некоторую индустриализацию деревянного строительства, город не мог оставаться в стороне от прихода железобетона и роста этажности.

Вертикальные акценты дома проектных организаций и треугольные балконы жилого дома
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Пластины на антенне — отсыл к поморским орнаментам
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Измельчение и разнообразие массовых серий балконами и лоджиями на южную сторону. Со двора всё скромнее
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Судоремонтная верфь в Исакогорке
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Корбюзианские мотивы у МРВ
Николай Чеканов © ИА REGNUM

Первыми хрущёвками Архангельска стали пятиэтажные дома серии I-447, выполнявшиеся из панелей. Предельный срок монтажа пятиэтажного жилого дома с нулевого цикла до сдачи — 6 месяцев. При их монтаже было не до благоустройства. Деревянные дома были потеснены панельными, однако дворы продолжили напоминать сельские. Практически не внедрялись малые архитектурные формы, кроме скромных клумб и детских площадок, многое было отдано на откуп самим новосёлам. Изделия, из которых монтировались дома, имели минимальный набор оттенков, не было никаких особенных орнаментов, по отдельным адресам монтировались фанерные щиты с выполненными вручную плакатами и лозунгами.

Характерная архангельская пластика фасада. Индивидуальный проект
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Башня разбавляет монотонность
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Двусветные студии художников на последних этажах
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Цветовые акценты со двора
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Панели различного декора
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Входная группа
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Пластика лоджий
Николай Чеканов © ИА REGNUM

Далее наметился рост этажности и внедрение кирпича в обновлённую 447 серию. В городе возникли первые девятиэтажные жилищные массивы. В 1965 году был запущен Кузнечевский завод железобетонных конструкций и крупнопанельного домостроения, который поддержал Архангельск и область собственными изделиями и дал возможность персонализации региональных серий. Сотрудники завода ЖБК вошли во вкус в работе по декорированию выпускаемых панелей. Также работал местный кирпичный завод.

Модернистский вокзал станции «Исакогорка»
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Недостроенная школа
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Цокольному этажу добавили свежие деревянные пилоны. Удачный опыт
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Жилая ячейка главного проспекта
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Второстепенные улицы также акцентированы входами
Николай Чеканов © ИА REGNUM

В середине 1960-х, параллельно с архангельскими хрущёвками второго поколения, начался поиск нового лица города. Эта работа усилилась вместе с приездом в Архангельск в 1967 году нового секретаря областного комитета коммунистической партии — Бориса Попова. Благодаря усилиям Попова, Москва выделила огромные средства, на общесоюзном уровне занялись вопросом генплана, проектированием улично-дорожной сети, площадей и уникальных сооружений. В 1974 году начал работу коллектив главного архитектора Геннадия Ляшенко, а также специалисты московского ЦНИИЭП имени Мезенцева.

Позднесоветский Архангельск
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Утилитарное сооружение в модернистском каноне
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Центральный автовокзал был сдан в самом конце 1980-х
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Навес перрона автовокзала
Николай Чеканов © ИА REGNUM

Город приобрёл визитную карточку — модернистский ансамбль площади Ленина и проспекта Маркса, включавший высотное здание проектных организаций, два административных корпуса и особенно стильные жилые дома с обслуживанием и улучшенными планировками, которые расцвечивали площадь светом своих окон в нерабочее время.

Деревянные перекрытия Центрального рынка
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Прилавки Центрального рынка
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Декоративные решётки Центрального рынка
Николай Чеканов © ИА REGNUM

Параллельно с главной городской площадью был создан ансамбль площади Морского-Речного Вокзала с высотным зданием Северного морского пароходства, Дворцом спорта профсоюзов и крытым Центральным рынком. Знаковые модернистские сооружения соседствовали с дореволюционными памятниками, небольшим количеством сталинских домов и, наконец, с деревянным фондом, один из проспектов которого музеефицировали для эффекта противопоставления старого и нового. Речь о проспекте Чумбарова-Лучинского. В архитектуру дворца спорта и рынка включили не только декоративные, но и несущие деревянные элементы.

Дерево в конструкции Дворца спорта профсоюзов
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Модернистский канон — лестница у башни СМП. Лестница ведёт на галерею с обзорной площадкой
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Ансамбль Дворца спорта и Центрального рынка утратил благовидность, но замысел читается
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Деревянные акценты Дворца спорта профсоюзов
Николай Чеканов © ИА REGNUM

Вектор модернистского Архангельска, заданный объектами недалеко от Северной Двины, должны были подхватить здания в глубине города. Кинотеатры, концертные залы, крупные магазины, транспортные сооружения, гостиницы, учебные заведения. Пустыри с болотами, где росла клюква, становились периферийными центрами со всеми удобствами. От центра у реки и к периферии постепенно поднималась этажность. К концу 1980-х город был полностью преобразован. Возможно, это время было его историческим пиком с социальной, экономической и культурной активностями, оставляющими людей жить у себя на Севере.

Гостиница «Двина»
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Северный советский модернизм
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Главный городской проспект
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Двухэтажные квартиры
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Активная пластика и брутальность
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Главный проспект
Николай Чеканов © ИА REGNUM

Советский модернизм Архангельска решён на одном дыхании, и это читается даже после нескольких волн современной точечной застройки и критического падения уровня благоустройства. Построенное в два последних десятилетия существования СССР до сих пор имеет силу в формировании силуэта города на плоском рельефе. Этот силуэт интересен и с реки, и с воздуха.

Кроме стилевой этики, несущей лёгкость, свет, упорядоченность, а также лёгкие намёки на северный модерн, при позднем СССР город приобрёл 600 тысяч квадратных метров современного своему времени жилья. Эти дома при всей визуальной скромности массовых серий получили разнообразные эркеры, выразительные холодные лестницы, интересные входные группы, активную работу цветом панелей. Посадка домов на генплане образовывала защищённые от ветров дворы с равным доступом к инсоляции.

Онкоцентр
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Транспортная база надстроена деревом
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Железнодорожный вокзал
Николай Чеканов © ИА REGNUM
Площадь благоустроена
Николай Чеканов © ИА REGNUM

Архангелогородцы вполне осознают своё модернистское наследие, охотно изучают его и делятся исследованиями внутри сообществ энтузиастов. На городских культурных площадках организуются лекции и кинопоказы, встречи с ветеранами градостроения и архитектуры. Живой и драматичный отклик находят любые события вокруг Морского-речного вокзала, который в данный момент не эксплуатируется. Горожане испытывают не только ностальгию, они в высшей степени заинтересованы в достойном будущем здания МРВ и других знаковых сооружений. Все устали от визуального мусора, хаоса и бескультурья 90-х и 2000-х и ищут в советском модернизме вдохновение для идентификации и дальнейшего культурного развития у себя дома. И в случае сравнительно небольшого Архангельска советское архитектурное наследие вполне в силах дать энергию городской культуре нашего Севера.