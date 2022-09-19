Нижний Новгород, 19 сентября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Комитет ветеринарии Нижегородской области подготовил и вынес на рассмотрение регионального правительства проект новых требований к условиям содержания домашних животных.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кошка

Ведомство предлагает запретить выбрасывать кошек и собак на улицу и обязать хозяев домашних животных искать для них нового владельца или же передать в приют.

Также стало известно о том, что в регионе планируют ввести обязательную регистрацию собак вне зависимости от породы, начиная с трёхмесячного возраста. При этом им должны будут сделать прививку от бешенства.

Проект законодательного акта предусматривает и требования к помещениям, в которых будет содержаться животное. Нижегородские власти хотят запретить размещать их на балконах, лоджиях и в местах общего пользования жилых домов.

Также на собак весом до 25 кг должно приходиться не менее 1,5 квадратных метра площади в помещении, на собак от 25 кг — не менее 2,5 квадратных метра, а на кошек — не менее 0,8 квадратных метра.

Ещё одно требование касается условий выгула собак — если документ будет принят, то больше нельзя будет отправлять животное на прогулку без поводка и намордника, а также выгуливать его, будучи пьяным.