19 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:20 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил во время телевизионного интервью в программе «60 минут» для телеканала CBS, что пандемия COVID-19 «закончилась».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пандемия закончилась. Хотя у нас все еще есть проблема с COVID. Мы все еще много работаем над этим. Но если вы заметили, никто не носит масок, все, кажется, в довольно хорошей форме», — указал Байден.

Примечательно то, что данное заявление президент сделал в решающий для его партии момент, когда до промежуточных выборов в Конгресс США остается всего полтора месяца.

Новая позиция кажется довольно притворной, учитывая тот факт, что именно администрация Байдена вводила строжайшие коронавирусные ограничения, а также под предлогом пандемии отменила миграционный закон «раздел 42» времен экс-президента Дональда Трампа.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Тогда почему в некоторых штатах до сих пор требуют, чтобы школьники носили маски, а федеральное правительство вводит обязательные вакцины?» — недоумевает CalReeves987.

«Если с КОВИДом наконец-то покончено, то почему они до сих пор продвигают вакцинацию? Может ли Байден отчитаться за все деньги, потраченные на COVID?» — спрашивает gatorsr1.

«Вот именно, и почему он продолжает повышать налоги для так называемых планов спасения от Ковида? Я очень надеюсь, что кто-то следит за тем, куда на самом деле идут наши деньги», — соглашается redsoxyguy.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это шестидесятиминутное интервью — просто пропаганда, рассчитанная на малоинформированных избирателей, чтобы побудить их голосовать за демократов в ноябре», — объясняет bighorntomars356.

«Если настоящие американцы выйдут и проголосуют, то с этой администрацией будет покончено, и это поможет Америке и американцам!!!» — восклицает msa457.

«Теперь Байден попытается приписать себе заслугу в том, что с КОВИДом покончено. Если кто-то думает, что это не политически мотивировано, подумайте еще раз. COVID вымирает сам по себе», — объясняет gatorsr1.

«Для многих избрание Джо Байдена означало возвращение к нормальности, умеренности, единству и компетентности. К сожалению, его президентство привело лишь к гиперразделенности, неумеренной политике, продажности и ошеломляющей некомпетентности. Список неудач Байдена длинный, и он растет с каждым днем. Еще одним провалом Байдена стало его неправильное управление пандемией COVID-19», — рассуждает thegrinch562.

«Я очень боюсь, что если Демпартия сохранит палату представителей и сенат в ноябре, то мы увидим последний день США, какими мы их знаем. Радикальная политика демократов, поддерживаемая СМИ и системой образования, меняет направление развития страны, и не в лучшую сторону. Разделение и ненависть к другим точкам зрения просто поражает. Я рад, что я, вероятно, слишком стар, чтобы увидеть окончательную гибель», — предсказывает shilosdad.

Демократия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пандемия уже давно закончилось. Что подходит к концу, так это главенство демократов в палате представителей и сенате», — иронизирует 2112*.

«Рискуя заявить очевидное, я все же скажу — многое из того, что делает Байден (фактически его кураторы), делается для выборов», — подчеркивает joanriverz.

«Ваш тезис невозможно пересказать лучше. Жаль, что так много людей не видят фальшивость Демпартии», — отвечает JoeBiden: TheOriginalMAP.

«Слишком поздно. Ущерб от его незаконных ковидных ограничений уже нанесен. Это просто политический театр, чтобы заставить людей забыть о его диктаторской политике. Это не сработает», — убежден diverdownmaui437.