Нижний Новгород, , 22:04 — REGNUM За семь месяцев 2022 года Нижегородскую область посетили 4,6 млн туристов, что 634,5 тысячи человек или на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 19 сентября.

Нижний Новгород Андрей Репин @ ИА REGNUM

Отмечается, что иностранцы составляют лишь 1% турпотока, а 99% туристов прибыли в Нижегородскую область из других регионов России.

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При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга оказались самыми частыми гостями столицы Поволжья. Популярностью у туристов также пользуются Городец, Арзамас, Дивеево и Выкса.

Напомним, что для поддержки туристической индустрии в Нижегородской области на федеральном уровне реализуется программа туристического кэшбека, установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость для гостиниц и иных мест, где могут остановиться туристы.

Также на региональном уровне для гостиниц и развлекательных заведений для туристов ставка налога на имущество снижена до 1%.

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