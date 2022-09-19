Москва, , 22:14 — REGNUM Отношения Шри-Ланки и России не разрушить: обе стороны заинтересованы сохранять их, заявила 19 сентября посол страны в РФ Джанита Абевикрема Лиянаге в эфире «России 24».

Напомнив, что во второй декаде сентября в Москву приезжал один из министров Шри-Ланки и провёл много важных переговоров, дипломат сказала заявила, что отношения двух стран «ничто не разрушит».

Джанита Абевикрема Лиянаге «Россия — наш хороший друг, этим отношениям более 65 лет, мы сотрудничаем во многих сферах, таких как туризм, торговля».

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