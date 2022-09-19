Москва, 19 сентября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Отношения Шри-Ланки и России не разрушить: обе стороны заинтересованы сохранять их, заявила 19 сентября посол страны в РФ Джанита Абевикрема Лиянаге в эфире «России 24».

Шри-Ланка

Напомнив, что во второй декаде сентября в Москву приезжал один из министров Шри-Ланки и провёл много важных переговоров, дипломат заявила, что отношения двух стран «ничто не разрушит».