Москва, , 22:00 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов поддерживает инициативу Общественных палат Донецкой и Луганской народных республик о немедленном проведении референдумов о воссоединении с Россией.

Геннадий Зюганов Дарья Драй © ИА REGNUM

«КПРФ восемь лет настаивала на признании независимости Донбасса, и в итоге Россия сделала этот судьбоносный шаг. На очереди ещё одно историческое решение: мы обязаны выполнить волю многострадального народа ЛДНР», — отметил Зюганов.

Откладывать этот вопрос недопустимо, убежден лидер коммунистов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат двух республик по поводу голосования о вхождении в состав Российской Федерации. Предложено синхронизировать действия ЛНР и ДНР по вопросу голосования.

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