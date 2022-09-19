Москва, 19 сентября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов поддерживает инициативу Общественных палат Донецкой и Луганской Народных Республик о немедленном проведении референдумов о воссоединении с Россией.

Дарья Драй ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«КПРФ восемь лет настаивала на признании независимости Донбасса, и в итоге Россия сделала этот судьбоносный шаг. На очереди ещё одно историческое решение: мы обязаны выполнить волю многострадального народа ЛДНР», — отметил Зюганов.

Откладывать этот вопрос недопустимо, убежден лидер коммунистов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат двух республик по поводу голосования о вхождении в состав Российской Федерации. Предложено синхронизировать действия ЛНР и ДНР по вопросу голосования.