Мехико, , 22:09 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 7,4 произошли в западной части Мексики, сообщает 19 сентября Национальная сейсмологическая служба на своей странице в Twitter.

Землетрясение Zeml.info

Сейсмическая активность была зафиксирована в мексиканском штате Мичоакан.

«Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на 63 км южнее города Коалькоман, штат Мичоакан», — указано в сообщении службы.

Очаг землетрясения располагался на глубине 15 км.

В мексиканской столице Мехико объявлена тревога, люди покинули здания. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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