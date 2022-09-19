19 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили просьбу Общественных палат ДНР и ЛНР к руководствам республик как можно скорее провести референдумы по вхождению в состав России.

Елизавета Коробова, , 22:36 — REGNUM Обращение Общественных палат Луганской и Донецкой Народных Республик к главам своих государств — Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил о том, что настало время «стереть несуществующую границу между нашими государствами». По его мнению, крайне важно, чтобы между б. УССР и ДНР пролегала российская граница. С подобным обращением выступила и Общественная палата ЛНР, которая призвала власти восстановить историческую справедливость, вернувшись в состав России, что, помимо прочего, обезопасит территорию, граничащую с подконтрольными киевскому неонацистскому режиму землями.

«Да. Побыстрее бы. Обстреливать Россию этим гнидам будет дорогого стоить», — считает Филипп А.

Многие пользователи были по-настоящему рады узнать, что ситуация с референдумами в ДНР и ЛНР наконец-то сдвинулась с мёртвой точки.

«Прекрасные новости! Наконец-то мирные жители вновь будут под надежной защитой России», — пишет Александр М.

Жители Донбасса Andrew Butko

Граждане уверены, что жители свободных республик Донбасса сделают правильный выбор в пользу Российской Федерации. Граждане уверены, что только Россия позволит народам ДНР и ЛНР жить в мире и благополучии.

«Бог в помощь при проведении референдума. Россия уважает свободный выбор местных жителей. Даже если не войдут в состав России, что, конечно же, маловероятно, всё равно будем отличными соседями. Главное, чтобы никто на этой территории не занимался русофобией, и всё будет между нами хорошо», — отметил Иван Г.

Часть людей подозревает, что внезапное ускорение процессов может быть связано с неблагоприятной обстановкой на фронте. Граждане считают, что специальная военная операция России идёт своим чередом, но киевские нацисты ведут себя крайне неадекватно.

«Это потому, что запахло жареным. ВСУ, окрылённые достижениями на харьковском направлении, теперь бросают на убой тысячи и тысячи единиц личного состава. Тактика забрасывания трупами работает. В такой ситуации ускорение проведения референдума само собой напрашивается. На Россию нацики так просто уже не попрут», — поделился своим мнением Виталий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Донбасс, ставший частью большой России, не будет больше подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. А если обстрелы не прекратятся, то ответ российского командования на такую агрессию будет десятикратным тому, с чем нацисты сталкиваются сейчас.

Последствия обстрела. Донбасс Sledcom.ru

«Если ЛНР и ДНР признают субъектами Российской Федерации, тогда нападение Киева будет означать, что это нападение на Россию. А нападение на Россию — это мобилизация всех войск страны!» — написал Владислав К.

Нашлись и те, кто опасается, что проведение референдума в условиях непрекращающихся обстрелов может стать небезопасным для мирных жителей.

«Ну, если у нашего руководства есть планы по всеобщей мобилизации, то референдум — идеальный выход. Но проводить его в таких условиях попросту невозможно. Помимо активных боевых действий в уже занятых Россией городах активно работают вражеские ДРГ, занимающиеся устранением верхушек самопровозглашенных республик. Кроме того, обстрелы Донецка показывают, что ВСУ готовы ударить по любому скоплению людей. А при голосовании таких точек будет очень много», — указывает Денис М.

Напомним, 19 сентября Общественные палаты Луганской и Донецкой Народных Республик обратились к главам своих государств — Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации.