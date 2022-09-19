Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Американский режиссёр Мартин Скорсезе был приятно удивлён хоррором «Пэрл» режиссёра Тая Уэста. Его слова приводит портал MovieWeb.

Мартин Скорсезе Siebbi

«В фильмах Тая Уэста есть такая редкая в наши дни энергия, питаемая чистой, незамутнённой любовью к кино. Вы чувствуете это в каждом кадре. Приквел «X» вышел глубоким, диким и завораживающим — он пугает все 102 минуты, которые идёт. И Уэст, и его муза и творческий партнёр Миа Гот прекрасно знают, как играть со своей аудиторией… прежде чем вонзить нож в грудь и начать его проворачивать. Я был очарован, затем встревожен, затем настолько взволнован, что мне было трудно заснуть», — заявил Скорсезе. Он также признался, что не мог оторваться от просмотра картины из-за общей энергетики проекта.

Напомним, «Пэрл» стала второй частью дилогии от Тая Уэста и рассказала о девушке, совершающей жестокие убийства в надежде прославиться. Главную роль в ленте сыграла Миа Гот.

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