Москва, 19 сентября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в понедельник, 19 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Syl.ru Шереметьево

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Шереметьево» отменено шесть рейсов и ещё столько же рейсов задержано, в «Домодедово» отменено два рейса и восемь рейсов задержано, во «Внуково» отменено два рейса и семь рейсов задерживается.

Напомним, ранее сегодня столичное управление МЧС России предупредило о ветре порывами до 20 метров в секунду. Согласно прогнозу синоптиков, неблагоприятная погода сохранится в Московском регионе до утра вторника, 20 сентября.