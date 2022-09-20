Астана, 20 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Учитывая рост числа вооружённых конфликтов в Туркестане, государствам региона придётся перекраивать бюджеты. Об этом 17 сентября в своём телеграм-канале написал казахский политолог Марат Шибутов, комментируя вооружённый конфликт между Киргизией и Таджикистаном.

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По его словам, теперь вместо социальной сферы бюджетные деньги пойдут на повышение обороноспособности стран.

«Народу это, конечно, не понравится, но альтернатива ещё хуже, потому что все замороженные конфликты разгорятся», — подчеркнул эксперт.

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Также аналитик отметил, что, поскольку великие державы занимаются противоборством друг с другом, и им некогда гасить конфликты между такими странами, как Киргизия и Таджикистан, то вскоре многие государства начнут выяснять отношения между собой с позиции силы.

«Многие думают, что у нас в регионе будет интеграция, особенно если внешние силы мешать не будут. В реальности всё вернётся в прошлое, а тогда мы жили в режиме войны «все против всех», причем столетиями», — констатировал Шибутов.

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