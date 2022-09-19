Лейпциг, Германия, 19 сентября, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» планирует продлить контракт с 24-летним испанским атакующим полузащитником Дани Ольмо. Об этом 19 сентября сообщает итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

По информации источника, «быки» планируют предложить испанцу подписать пятилетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2026/27. Действующий контракт Ольмо с «РБ Лейпцигом» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Дани Ольмо принял участие в семи матчах за «Ред Булл Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

За «Ред Булл Лейпциг» хавбек сборной Испании выступает с 25 января 2020 года после перехода из загребского «Динамо» за 29 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.