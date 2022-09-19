Екатеринбург, 19 сентября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полицейские отреагировали на поведение женщины, которая приставала к чужим детям. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Sledcom.ru Следственный комитет

Инцидент произошёл 17 сентября на улице Парниковой. Наряд полиции доставил гражданку в дежурную часть. По факту инцидента проводится проверка.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что проверку также проводит следственный отдел по Орджоникидзевскому району. По предварительным данным, дама спутала чужих детей со своими племянниками.

Шульга также подчеркнул, что дети и их родители не пострадали.