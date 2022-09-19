Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Министерство торговли США внесло три самолета Boeing 747, принадлежащих иранским авиакомпаниям и осуществляющих грузовые перевозки в Россию, в список нарушителей американского экспортного контроля в рамках антироссийских санкций, сообщает 19 сентября Reuters.

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Отмечается, что с помощью анализа коммерчески доступных данных бюро промышленности и безопасности минторга вышло на три самолета, принадлежащих компаниям Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air. Минторг США заявил, что все три самолета совершали полеты и перевозили товары, включая электронные изделия, в Россию.

Отмечается, это «явное нарушение жестких мер экспортного контроля, установленных министерством торговли в отношении России».

При этом в настоящее время в список минторга США входят 183 самолета, нарушивших правила американского экспортного контроля. Вышеперечисленные иранские авиакомпании уже подвергаются целому ряду ограничений со стороны правительства США.