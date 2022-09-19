Белград, 19 сентября, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 19 сентября прокомментировал текущий экономико-энергетический кризис в Европе и его влияние на Сербию.

Predsednik.rs Александр Вучич

В эфире сербского телеканала Pink политик заявил, что положение Германии в текущей ситуации можно назвать «райским в сравнении с другими», поскольку ФРГ может позволить себе отказаться от российского газа и «потратить миллиарды на поддержку своих компаний».

Говоря о положении Сербии, Вучич обвинил «безответственных людей из муниципалитетов» в закупке 30 тысяч лишних тонн мазута. По словам политика, если правительство не будет закупать энергоносители и поддерживать работу центрального отопления, граждане будут осуществлять нагрев домов через электронагреватели, что будет означать увеличение нагрузки на систему электроснабжения.

Политик отметил, что Сербия предоставит Северной Македонии газ для обеспечения работы ее единственной работающей на газу ТЭЦ.