Челябинск, , 21:25 — REGNUM В муниципалитетах Челябинской области проводятся акции под общим названием «Верим в Победу». Их участники поддерживают российских бойцов, участвующих в специальной операции на территории б. УССР.

Знамя Победы Александр Погожев © ИА REGNUM

16 сентября в Пласте развернули копию «Знамени Победы». Перед этим похожие акции прошли в Троицке, Миассе, Златоусте, Южноуральске, селе Берлин Троицкого района, а также в Чебаркульском районе. На очереди — Варненский и Брединский районы и Копейск.

Акция в поддержку российской армии началась на Южном Урале в начале сентября. Проект «Верим в Победу» был создан по инициативе челябинских общественников, представляющих Урало-Сибирский Дом Знаний, региональное отделение Бессмертного полка России и Фонд патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.