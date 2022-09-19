Челябинск, 19 сентября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. В муниципалитетах Челябинской области проводятся акции под общим названием «Верим в Победу». Их участники поддерживают российских бойцов, участвующих в специальной операции на территории б. УССР.

Александр Погожев ИА REGNUM Знамя Победы

16 сентября в Пласте развернули копию «Знамени Победы». Перед этим похожие акции прошли в Троицке, Миассе, Златоусте, Южноуральске, селе Берлин Троицкого района, а также в Чебаркульском районе. На очереди — Варненский и Брединский районы и Копейск.

Акция в поддержку российской армии началась на Южном Урале в начале сентября. Проект «Верим в Победу» был создан по инициативе челябинских общественников, представляющих Урало-Сибирский Дом Знаний, региональное отделение Бессмертного полка России и Фонд патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.