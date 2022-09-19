Новосибирск, , 21:22 — REGNUM На новосибирском заводе «Искра» 19 сентября прошли обыски. Об этом сообщают «НГС Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что «следственные действия ведутся в отношении руководства предприятия».

Отметим, что Новосибирский механический завод «Искра» специализируется на производстве промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах и обработки металлов взрывом.