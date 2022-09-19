Москва, , 21:20 — REGNUM Агент 31-летнего российского флангового защитника Георгий Щенникова Сергей Пушкин заявил, что московский футбольный клуб ЦСКА не ведет с футболистом переговоры о продлении контракта.

Георгий Щенников Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Переговоры с ЦСКА о продлении контракта с Щенниковым пока что не ведет», — цитирует Пушкина издание «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение Щенникова с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2023 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Георгий Щенников не сыграл ни в одном матче Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 из-за перехода бразильского защитника Мойзеса из «Интернасьонала» на правах аренды.