Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Американский судья 19 сентября рассмотрит просьбу прокурора Балтимора об отмене приговора по делу об убийстве в отношении Аднана Сайеда, судьба которого привлекла внимание всей страны благодаря подкасту Serial, поставившему по вопрос его виновность, сообщает Reuters.

Здание Верховного суда США Joe Ravi

42-летний Аднан Сайед настаивал на том, что он не убивал свою бывшую девушку Хэ Мин Ли, которой было всего 18 лет, когда ее нашли задушенной в парке Балтимора в 1999 году.

Прокурор штата Балтимор подал ходатайство об отмене приговора после годичного расследования, проведенного вместе с государственным защитником, представлявшим интересы Сайеда. Также сообщается, что прокуроры нашли информацию о двух новых подозреваемых, имена которых пока не раскрываются.

Напомним, что подкаст Serial, выходящий в эфире чикагской общественной радиостанцией WBEZ, привлек внимание всей страны к делу Сайеда в 2014 году.