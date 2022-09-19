Магнитогорск, Челябинская область, , 21:15 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области бывший директор одной из образовательных организаций попался на фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщает 19 сентября областной главк МВД.

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Установлено, что на основании судебного приказа гражданин взыскал с образовательной организации примерно 200 тысяч рублей за якобы не в полном объёме выплаченную зарплату, а также неполную сумму оплаты отпуска и неполное начисление выплат при увольнении. Но затем оперативники выяснили, что гражданин предоставил сфальсифицированные им доказательства якобы невыплаты денег.

Теперь ему предстоит отвечать за фальсификацию доказательств. Часть 1 статьи 303 УК РФ предусматривает в качестве наказания исправительные работы на срок до двух лет.