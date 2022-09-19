Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии обсудили 19 сентября таджикский министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин и генсек ООН Антониу Гутерреш на полях сессии ГА ООН, сообщили в МИД Таджикистана.

Oleg Gant Таджикистан

Уточняется, что Мухриддин рассказал в ходе встречи Гутеррешу о том, что произошло на границе с Киргизией. Глава МИД Таджикистана показал генсеку ООН фотографии и видео, «доказывающие факт военной агрессии со стороны Киргизии».

Глава таджикской дипломатии заверил генсека ООН в том, что Душанбе «никогда не был инициатором военного решения приграничного вопроса с Киргизией и всегда придерживался и придерживается исключительно политико-дипломатического подхода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что с таджикским коллегой Саймумином Ятимовым он подписал протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира.