Изюм, Бывш. УССР, , 21:12 — REGNUM Киевский режим готовит провокации в недавно захваченном ВСУ городе Изюме, сообщает 19 сентября пресс-служба ВГА освобожденной Харьковской области.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил в видеообращении глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По данным Харьковской ВГА, в данный момент киевские пропагандисты создают видеоролики о якобы издевательствах российских военных над местным населением.

«Нам достоверно известно о том, что готовятся провокации, в частности в городе Изюм. В настоящее время готовятся пропагандистские ролики о том, что русские войска, пребывая на территории города и района, издевались над людьми», — сказал Ганчев.

Напомним, Киев уже начал заявлять об обнаруженных захоронениях «жертв агрессора», выдавая за них места группового погребения военных ВСУ, уничтоженных весной и летом при освобождении региона российскими войсками.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирский губернатор поддержал инициативу Кадырова собрать добровольцев