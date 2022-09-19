Чебаркуль, Челябинская область, 19 сентября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области сотрудница одного из почтовых отделений предстанет перед судом. Обвинительное заключение утверждено, сообщает региональный главк МВД.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Установлено, что 30-летняя гражданка исполняла обязанности руководителя отделения. Она подделала подписи четверых пенсионеров в документах на получение выплат ко Дню пожилого человека, а затем получила деньги из кассы.

Теперь женщине придётся ответить за присвоение денег. По части 3 статьи 160 УК РФ ей грозит шесть лет колонии. Пока гражданка находится на свободе.