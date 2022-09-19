Купянск, Украина, 19 сентября, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Контроль над частью города Купянска (Харьковская область, б. УССР) сохраняют союзные силы, сообщает 19 сентября региональная военно-гражданская администрация.

Марина Захарова ИА REGNUM Харьковская область, по дороге в Купянск

Уточняется, что под контролем союзных сил сохраняется восточная часть города по реке Оскол. Въезд в Купянск «находится под постоянным огнём» бандеровских боевиков.

Напомним, Купянск в конце февраля в ходе спецоперации ВС РФ был освобождён от армии киевского режима. Бандеровцы 10 сентября в ходе контрнаступления захватили западную часть Купянска.