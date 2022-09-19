Москва, 19 сентября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. 25-летний форвард московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал вызов в национальную сборную России по футболу на матч со сборной Кыргызстана.

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий ФК «Спартак»Александр Соболев

«Говорят, что я нетехничный? Ну может реально нетехниченый. Просто так получается. В сборную приехал с хорошим настроением, вчера обыграли «Локомотив» и все супер», — сказал Соболев в интервью YouTube-каналу сборной России.

В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 13-ти матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Матч сборной России со сборной Кыргызстана состоится 24 сентября и пройдет в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова».