Мехико, , 21:16 — REGNUM Инфляция в первой половине сентября в Мексике замедлила темпы роста, хотя и осталась выше целевого уровня, подкрепляя ожидания дальнейшего повышения ключевой процентной ставки центральным банком, сообщает Reuters 19 сентября со ссылкой на опрос.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу 17 аналитиков, годовая инфляция в Мексике за первую половину сентября составит 8,71%. Для сравнения, во второй половине августа данный показатель составлял 8,77%, что стало самым высоким уровнем с конца 2000 года.

«Динамика останется неблагоприятной. Будет заметно дополнительное давление на товары — особенно продукты питания. При этом давление на энергоносители будет умеренным», — говорится в отчете Grupo Financiero Banorte.

Напомним, ранее Банк Мексики повысил базовую процентную ставку на 450 базисных пунктов до текущего уровня в 8,5%.