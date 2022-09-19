Инфляция в Мексике замедлится до 8,7% в первой половине сентября — Reuters
Мехико, 19 сентября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Инфляция в первой половине сентября в Мексике замедлила темпы роста, хотя и осталась выше целевого уровня, подкрепляя ожидания дальнейшего повышения ключевой процентной ставки центральным банком, сообщает Reuters 19 сентября со ссылкой на опрос.
Согласно прогнозу 17 аналитиков, годовая инфляция в Мексике за первую половину сентября составит 8,71%. Для сравнения, во второй половине августа данный показатель составлял 8,77%, что стало самым высоким уровнем с конца 2000 года.
«Динамика останется неблагоприятной. Будет заметно дополнительное давление на товары — особенно продукты питания. При этом давление на энергоносители будет умеренным», — говорится в отчете Grupo Financiero Banorte.
Напомним, ранее Банк Мексики повысил базовую процентную ставку на 450 базисных пунктов до текущего уровня в 8,5%.