Мехико, 19 сентября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Инфляция в первой половине сентября в Мексике замедлила темпы роста, хотя и осталась выше целевого уровня, подкрепляя ожидания дальнейшего повышения ключевой процентной ставки центральным банком, сообщает Reuters 19 сентября со ссылкой на опрос.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Согласно прогнозу 17 аналитиков, годовая инфляция в Мексике за первую половину сентября составит 8,71%. Для сравнения, во второй половине августа данный показатель составлял 8,77%, что стало самым высоким уровнем с конца 2000 года.

«Динамика останется неблагоприятной. Будет заметно дополнительное давление на товары — особенно продукты питания. При этом давление на энергоносители будет умеренным», — говорится в отчете Grupo Financiero Banorte.

Напомним, ранее Банк Мексики повысил базовую процентную ставку на 450 базисных пунктов до текущего уровня в 8,5%.