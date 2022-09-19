Кемерово, , 21:00 — REGNUM Мэр Кемерова Илья Середюк прокомментировал своё назначение на должность председателя правительства Кемеровской области. Он заявил, что понимает, какая это ответственность, но готов работать.

Илья Середюк Kemerovo.ru

«Сегодня губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев пригласил меня возглавить правительство региона. Благодарен за доверие. Прекрасно понимаю, какая это ответственность, и готов работать, — написал Середюк в своём телеграм-канале. — За шесть лет вместе с вами, командой кемеровчан, нам удалось многое. В каждом районе города обновляли дворы, дороги, парки, набережные, строили новые детские сады, школы, спортивные центры. И многое еще предстоит сделать».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 19 сентября на аппаратном совещании губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что мэр Кемерова Илья Середюк займёт должность председателя правительства Кемеровской области.

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Позже в мэрии областной столицы уточнили, что исполняющий обязанности главы города будет назначен решением горсовета. Внеочередное заседание горсовета пройдёт уже 20 сентября.

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