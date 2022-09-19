Курск, , 21:00 — REGNUM Более пяти тысяч обращений поступило к спасателям от жителей, пострадавших в результате непогоды в Курской области, сообщили в МЧС России 19 сентября.

Последствия урагана в Курске Пресс-служба МЧС России

Сотрудниками МЧС расчищены автодороги и тротуары от поваленных деревьев и веток, демонтированы поврежденные конструкции. Полностью восстановлено электроснабжение в двух муниципальных образованиях.

В устранении последствий непогоды задействовано более 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате урагана в Курской области 18 сентября погибли два человека. Повреждены сотни домов и десятки автомобилей.