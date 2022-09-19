В Курской области после урагана спасатели получили более 5 тыс. обращений
Курск, 19 сентября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Более пяти тысяч обращений поступило к спасателям от жителей, пострадавших в результате непогоды в Курской области, сообщили в МЧС России 19 сентября.
Пресс-служба МЧС России
Последствия урагана в Курске
Сотрудниками МЧС расчищены автодороги и тротуары от поваленных деревьев и веток, демонтированы поврежденные конструкции. Полностью восстановлено электроснабжение в двух муниципальных образованиях.
В устранении последствий непогоды задействовано более 200 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате урагана в Курской области 18 сентября погибли два человека. Повреждены сотни домов и десятки автомобилей.