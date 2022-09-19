Москва, , 20:59 — REGNUM 20-летний центральный защитник московского «Динамо» Саба Сазонов отказался от выступления в национальной сборной России по футболу ради Грузии. Об этом 19 сентября сообщает «Матч ТВ».

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, у 20-летнего футболиста были два приглашения: в молодежные сборные Грузии или России, однако игрок столичного клуба согласился присоединиться к первой. Сообщается, что федерация футбола Грузии сделала футболисту запрос раньше РФС.

Действующее соглашение Сазонова с «Динамо» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 20-летнего защитника в 1 миллион евро.