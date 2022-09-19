Кыштым, Челябинская область, , 20:58 — REGNUM В Кыштыме Челябинской области воспитательница одного из детских садов лишилась почти миллиона рублей в надежде заработать на бирже. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Установлено, что 61-летняя гражданка оставила онлайн-заявку на сайте организации, якобы занимающейся инвестиционной деятельностью. После этого ей позвонило лицо, представившееся «представителем брокерской фирмы», и рассказало о возможности получения дополнительного заработка.

После этого гражданку убедили пополнить виртуальный счёт на 10 тысяч рублей. Затем общение с мнимыми финансистами педагог продолжила в мессенджерах. Ей присылали обучающие видеозаписи и теоретический материал о заработке в брокерских компаниях. В результате женщина перевела на указанный мошенниками счёт 100 тысяч рублей, а затем взяла два кредита и добавила ещё денег.

Через день после последнего перевода гражданке сообщили, что могут помочь вывести уже полученную прибыль и перевели ей около шести тысяч рублей. Но снова предложили пополнить счёт. Женщина оформила ещё один кредит и отправила деньги на неизвестный счет. После этого мошенники потребовали от неё сделать обязательную страховку счёта стоимостью 125 тысяч рублей. Но у потерпевшей уже не было денег и она отказалась. В ответ ей пригрозили блокировкой приложения. Программа отключилась, а «брокеры» перестали выходить на связь. Только после этого дама поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась к полицейским.