Турин, Италия, , 20:53 — REGNUM Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера может сменить Массимилиано Аллегри на посту главного тренера туринского «Ювентуса». Об этом 19 сентября сообщает журналист Антонелло Анджелини.

Массимо Каррера Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, «Ювентус» рассматривает две тренерские кандидатуры. Помимо Карреры, «старая синьора» интересуется уругвайским специалистом Паоло Монтеро.

После семи сыгранных матчей «Ювентус» с двумя победами и десятью набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А 2022/23. От первого места «старую синьору» отделяет семь очков.