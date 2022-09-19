Турин, Италия, 19 сентября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера может сменить Массимилиано Аллегри на посту главного тренера туринского «Ювентуса». Об этом 19 сентября сообщает журналист Антонелло Анджелини.

Иван Шилов ИА REGNUM Массимо Каррера

По информации источника, «Ювентус» рассматривает две тренерские кандидатуры. Помимо Карреры, «старая синьора» интересуется уругвайским специалистом Паоло Монтеро.

После семи сыгранных матчей «Ювентус» с двумя победами и десятью набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А 2022/23. От первого места «старую синьору» отделяет семь очков.