Донецк, 19 сентября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Более всего подходит для референдума о вхождении ДНР в состав России дата 4 ноября, заявил 19 сентября председатель Общественной палаты (ОП) Донецкой Народной Республики Александр Кофман в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, было бы очень символично провести такой референдум в День народного единства.

«Мне очень нравится символизм 4 ноября как Дня народного единства. Мне кажется, что референдум, проведенный в этот день, четко покажет народное единство Донбасса, освобожденных территорий — Херсонской и Запорожской областей — и России», — сказал Кофман.

При этом он отметил, что проведение такого мероприятия наверняка столкнется с трудностями.

«Учитывая сложности, на которые нас обрекла [киевская власть], непрекращающиеся обстрелы и прочее, наверняка, это голосование будет многодневным. Оно не пройдет за один день», — пояснил Кофман.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Общественные палаты ДНР и ЛНР выступили с призывом незамедлительно провести референдум по вопросу вхождения республик Донбасса в состав России.