Новосибирск, 19 сентября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Многие новосибирцы с первых дней спецоперации изъявили желание поступить на воинскую службу и участвовать в освобождении территории бывшей УССР от националистического режима. Об этом сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем официальном комментарии по поводу заявления главы Чечни Рамзана Кадырова об усилении призыва добровольцев.

Анна Алябьева ИА REGNUM Андрей Травников

«За этот период более 800 жителей нашего региона отправились в различные подразделения Вооружённых сил России и Росгвардии. В том числе в наши именные региональные подразделения, — уточнил Травников. — Укомплектование именных подразделений к настоящему моменту завершено, но желающие поступить на службу продолжают обращаться в пункты отбора и в военкоматы. Поэтому я поддерживаю предложение главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова об усилении работы по организации призыва добровольцев».

По словам Травникова, правительство Новосибирской области оказывает дополнительную поддержку добровольцев: единовременные и регулярные денежные выплаты, обеспечение снаряжением и оборудованием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале написал, что каждому российскому региону следует «укомплектовать» по одной тысяче добровольцев, не дожидаясь «объявления Кремлём военного положения».

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