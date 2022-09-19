Вашингтон, 19 сентября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Главы крупнейших американских банков JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и других на текущей неделе предстанут перед законодателями США, чтобы ответить по целому ряду вопросов, начиная от состояния экономики и заканчивая отношением к абортам и кредитованию ископаемых видов топлива, сообщает 19 сентября Reuters.

Ben Suhterland JPMorgan Chase

Руководители банков предстанут 21 и 22 сентября перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей и банковским комитетом Сената США соответственно. Среди прочего во время слушаний также будут затронуты вопросы о мошенничестве с платежами и повышении доступа к банковским отделениям.

Отмечается, что подобные слушания редко ведут к принятию законодательных решений, однако они всё равно представляют риск для руководителей компаний, которые будут вынуждены защищать свои банки по целому ряду направлений.

Слушания пройдут за полтора месяца до промежуточных выборов в США. Это именно то время, когда американские законодатели стремятся всеми силами повысить свою значимость в глазах избирателей, так что они будут особенно заинтересованы в том, чтобы вести себя жестко во время слушаний.