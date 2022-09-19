Валенсия, Испания, , 20:50 — REGNUM Испанская «Валенсия» продлила контракт с 21-летним голкипером национальной сборной Грузии по футболу Георгием Мамардашвили. Новое соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

В текущем сезоне Георгий Мамардашвили принял участие в шести турах испанской Ла Лиги 2022/23, в которых пропустил пять мячей. Два раза голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

За «Валенсию» Мамардашвили выступает с 1 июля 2021 года после перехода из тбилисского «Динамо» на правах аренды. 1 января 2022 года «летучие мыши» выкупили контракт футболиста за 850 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает вратаря в 10 миллионов евро.