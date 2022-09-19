Вашингтон, 19 сентября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. «Жизненно важной» назвал сделку по зерну американский госсекретарь Энтони Блинкен на переговорах 19 сентября с главой йеменского президентского руководящего совета Рашадом аль-Алими.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

Комментируя ситуацию на территории б. УССР, глава американской дипломатии сказал, что сохранить сделку, разблокировавшую выход сухогрузов с зерном из портов в районе проведения спецоперации, является «жизненно важным».

Один из сухогрузов с зерном вышел из порта Одессы и идёт в Йемен. Блинкен при этом сказал, что Вашингтон занят тем, что противодействует «российской агрессии».

Напомним, сделка по зерну от 22 июля не состоялась бы без согласия России. Другой стороной является ООН, а Турция — посредник.