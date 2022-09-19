Париж, 19 сентября, 2022, 20:46 — ИА Регнум. 29-летний хавбек «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии по футболу Марко Верратти может пропустить матчи национальной команды в сентябре из-за травмы, полученной в матче французской Лиги 1 2022/23 с «Лионом» (1:0).

(сс) Jean Francois Fournier Photographe Марко Верратти

Как сообщает пресс-служба парижского клуба, Верратти травмировал ногу и вернулся в Париж для прохождения лечения.

В текущем сезоне Марко Верратти принял участие в 11-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

В сентябре сборная Италии по футболу сыграет со сборными Англии и Венгрии в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23.