Москва, 19 сентября, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Российский актёр Виктор Сухоруков опроверг информацию о своём возвращении в Театр Моссовета в Москве. Об этом пишет портал StarHit.

Цитата из видеоинтервью Виктор Сухоруков

«Пока «Моссоветом» руководит Марчелли, ноги моей там не будет. Он слабый режиссёр! Для академического театра этот человек слишком мелок. Шок-театр, который он строит, для меня чужд эстетически», — заявил Сухоруков. Артист также призвал не верить различной информации в интернете о его возвращении в Театр Моссовета, поскольку пока что он не планирует работать в подобном культурном учреждении.

Напомним, Виктор Сухоруков покинул Театр Моссовета летом 2021 года. По словам актёра, он не сумел «сработаться» с новым руководством театра, поэтому был вынужден уйти.