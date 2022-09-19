Аресибо, Пуэрто-Рико, , 20:48 — REGNUM Более миллиона человек остались без электричества из-за урагана «Фиона» в Пуэрто-Рико, сообщает UPI.

Ураган

Сильный ураган обрушился на остров США днем 18 сентября, принеся с собой проливные дожди. В результате разрушился как минимум один мост и началось наводнение.

К полудню 19 сентября около 1,3 миллиона человек на острове все еще оставались без электричества. При этом проблема может оставаться нерешенной неделями, отмечает издание.

Компания Luma Energy сообщила, что к утру 19 сентября удалось восстановить электроснабжение для 83 тысяч потребителей, а также для нескольких больниц.

Напомним, что пять лет назад ураган «Мария» нанес аналогичный ущерб энергосистеме Пуэрто-Рико. Ураганы «Мария» и «Фиона» также в свое время вызвали массовые отключения электроэнергии по всему острову.