Москва, , 20:35 — REGNUM Ситуацию в Йемене обсудили на встрече 19 сентября заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов и йеменский посл в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Вода. Йемен Julien Harneis

Встреча состоялась по инициативе йеменской стороны. Дипломаты обменялись мнениями о военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене. Они заявили о том, что в республике необходим инклюзивный диалог для «выработки принципов всеобъемлющего урегулирования йеменского конфликта».

Богданов в разговоре с послом Йемена выразил мнение, что для разрешения разногласий внутри республики необходим диалог, иначе как политико-дипломатическим путём конфликт в стране не преодолеть.

Напомним, в Йемене восемь лет продолжается вооружённый конфликт, участниками которого являются хуситы (местные мусульмане) и так называемая антитеррористическая коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Читайте ранее в этом сюжете: Арабская коалиция обвинила хуситов в невыполнении условий перемирия